Futuro Scamacca | due offerte al Sassuolo | Psg superato | tutte le cifre

infoitsport : Il futuro di Pinamonti resta incerto: il Sassuolo può inserirsi con la cessione di Scamacca - its_tmj : RT @tvdellosport: ?? SCAMACCA VERSO LA PREMIER Come riportato qualche giorno fa il futuro di Gianluca Scamacca sembra sempre più orientato… - tvdellosport : ?? SCAMACCA VERSO LA PREMIER Come riportato qualche giorno fa il futuro di Gianluca Scamacca sembra sempre più ori… - twipe82 : @capuanogio Scamacca il futuro e leao già venduto, giornalismo futuristico - NoMoreLimone : @capuanogio Scamacca sarebbe il futuro? È solo un bidone. Se Carnevali lo vende a 50mln fa un miracolo. -

... l'attaccante neroverde e della Nazionale ha parlato anche di calciomercato e di. Con la probabile partenza disi prevede un suo ritorno al ruolo di centravanti, nonché di bandiera ...Rimane in bilico ildi Dybala, stallo per i nerazzurri mentre il Napoli ci pensa seriamente. ... ORE 23.30 - Dae Frattesi - Roma ai gioielli neroverdi: torna a parlare l'ad del Sassuolo ...Doppia offerta arrivata in casa Sassuolo per Gianluca Scamacca: il Psg ha messo sul piatto 35 milioni di euro, ma il West Ham ha superato la proposta dei francesi offrendo 40 milioni per il classe ‘99 ...Calciomercato Roma, ribaltone Juventus: secondo quanto riferito da Paganini, i bianconeri avrebbero deciso di abbandonare la pista Zaniolo.