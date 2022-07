Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: domani Gallo e Torre in pedana per i preliminari di sciabola (Di giovedì 14 luglio 2022) A partire da domani, venerdì 15 luglio, prenderanno il via i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma a Il Cairo, in Egitto, con la prima giornata dedicata ai gironi e alle fasi preliminari delle gare di spada femminile e sciabola maschile. Le spadiste convocate dal ct Dario Chiadò sono già al tabellone principale: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola, dunque, scenderanno in pedana direttamente lunedì 18 luglio, quando si assegneranno le prime medaglie. Per quanto riguarda la sciabola maschile, invece, domani Michele Gallo e Pietro Torre saranno protagonisti dei preliminari. Se dovessero superarli raggiungerebbero Luca Curatoli e Luigi Samele nel tabellone ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) A partire da, venerdì 15 luglio, prenderanno il via i Campionati del Mondo Assoluti dia Il, in Egitto, con la prima giornata dedicata ai gironi e alle fasidelle gare di spada femminile emaschile. Le spadiste convocate dal ct Dario Chiadò sono già al tabellone principale: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola, dunque, scenderanno indirettamente lunedì 18 luglio, quando si assegneranno le prime medaglie. Per quanto riguarda lamaschile, invece,Michelee Pietrosaranno protagonisti dei. Se dovessero superarli raggiungerebbero Luca Curatoli e Luigi Samele nel tabellone ...

