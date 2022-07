(Di giovedì 14 luglio 2022) Gonzaloè stato uno dei centravanti più forti in circolazione, il Pipita si è messo in mostra soprattutto in Italia con le maglie di Napoli e Juventus. L’argentino è stato importante anche al Real Madrid, meno fortunate le esperienze con Milan e Chelsea. Negli ultimi mesi sono circolate tante voci sul possibile ritiro dal calcio giocato,è attualmente un calciatore dell’. Non è un punto fisso, ma si èto in grado di fare la differenza. La stagione dell’non può essere considerata di certo positiva, la squadra occupa l’undicesima posizione e in 19 partite ha vinto appena 6 volte. Nell’ultima giornatae compagni sono stati sconfitti con il risultato di 1-2. Doppio vantaggio del ...

Facile ricordare Tevez,e Dybala, solo per limitarci ai più recenti e senza contare i tanti ... anche per avere ladi essersi lasciato alle spalle la pubalgia che l'ha costretto a ...Questa mattina La Stampa scriveva che De Laurentiis non vuole trattare con i bianconeri perché non vuole vivere un'altra SpaccaNapoli dopo la vicenda. Alvinoche l'operazione non è ... Higuain si conferma un fuoriclasse: gol pazzesco in Inter Miami-Philadelphia Union | VIDEO Gonzalo Higuain è stato uno dei centravanti più forti in circolazione, il Pipita si è messo in mostra soprattutto in Italia con le maglia di Napoli e Juventus. L’argentino è stato importante anche al ...Un gran gol che non è però bastato all'Inter Miami di riacciuffare il risultato contro il Philadelphia Union. Il 'Pipita' Gonzalo Higuain ha siglato nella scorsa notte ...