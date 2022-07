Governo appeso ad un filo | i Cinque Stelle non partecipano al voto di fiducia

(Di giovedì 14 luglio 2022) “Abbiamo subito attacchi e provocazioni continue, c’è stata totale indifferenza nei confronti delle nostre richieste. Nessuno avrebbe continuato – come abbiamo fatto noi – a lavorare a testa bassa. Perché per alcune forze politiche l’unico obiettivo è stato quello di smantellare le nostre misure. A partire dal superbonus”. Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato, Maria Domenica Castellone, durante le dichiarazioni disullaal dl Aiuti nell’aula del Senato. Durante il suo intervento Castellone ha ripercorso e rivendicato tutti i progetti approvati durante i due Governi Conte, confermando in conclusione del suo intervento che il gruppo pentastellato non avrebbe preso parte alsulla. “Il nostro nondi oggi è coerente con la posizione dei nostri ministri e dei colleghi ...

Giuseppe Conte stretto tra i senatori che invocano l'Aventino in Senato e le minacce dei dem. La chiamata con Mr Bce riapre spiragli: "Stanno ancora trattando". Entra a gamba tesa pure il Vaticano: "...Sono le 17 e 30 della vigilia del D day delDraghi "" - si fa per dire - alle mire strategiche del Movimento 5 Stelle. Non potendo essere un trojan che ascolta e legge telefonate e ...Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è così intervenuto in dichiarazione di voto sulla fiducia al ‘DL Aiuti’ al Senato: “Io sono un estimatore del premier Draghi e con la stessa franchezza, bisogna av ...Governo Draghi appeso a un filo dopo l'annuncio di Conte: “M5s coerente, non parteciperà al voto di fiducia sul dl Aiuti”.