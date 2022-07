Ginnastica aerobica, Italia maestosa ai World Games: trionfo magico col gruppo! Argento del trio (Di giovedì 14 luglio 2022) Matteo Falera, Davide Nacci, Marcello Patteri, Francesco Sebastio, Sara Cutini hanno firmato un’impresa magistrale e hanno regalato una splendida medaglia d’oro all’Italia nella gara per gruppi di Ginnastica aerobica. Un trionfo totale ai World Games, competizione multisportiva riservata a quelle discipline che non si disputano alle Olimpiadi. Gli azzurri sono semplicemente stati magistrali sulla pedana di Birmingham (Alabama, USA) e hanno pennellato un esercizio ai limiti della perfezione, risalendo la china dopo il terzo posto del turno di qualificazione e salendo sul gradino più alto del podio quasi in maniera inattesa. Un sigillo magistrale, nell’evento più importante per questo sport nel recente passato ha cercato di entrare nel programma dei Giochi, non riuscendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Matteo Falera, Davide Nacci, Marcello Patteri, Francesco Sebastio, Sara Cutini hanno firmato un’impresa magistrale e hanno regalato una splendida medaglia d’oro all’nella gara per gruppi di. Untotale ai, competizione multisportiva riservata a quelle discipline che non si disputano alle Olimpiadi. Gli azzurri sono semplicemente stati magistrali sulla pedana di Birmingham (Alabama, USA) e hanno pennellato un esercizio ai limiti della perfezione, risalendo la china dopo il terzo posto del turno di qualificazione e salendo sul gradino più alto del podio quasi in maniera inattesa. Un sigillo magistrale, nell’evento più importante per questo sport nel recente passato ha cercato di entrare nel programma dei Giochi, non riuscendo ...

