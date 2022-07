Serie A: Maximiano è già della Lazio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 11:24:49 Calcio italiano: Maximiano è un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere portoghese lascia il Granada per passare alla Romache dovrà erogare 10 milioni di euro più altro mezzo milione per obiettivi, avvicinandosi alle 12.5 segnate dalla clausola risolutiva del portiere dopo la retrocessione in Seconda. Un trasferimento record per la squadra rojiblanco. Il portoghese ha avuto una stagione eccezionale con la squadra andalusa, Ha fatto dimenticare il suo connazionale Rui Silva con un tratto di penna e si è dimostrato al sicuro tra i pali, essendo il portiere con più interventi del campionato. Con queste credenziali e dopo aver perso la categoria, la sua continuità divenne però utopica la sua partenza lascia una significativa iniezione economica per il Granata. Numerosi erano i corteggiatori interessati a Maxi, ma La ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 11:24:49 Calcio italiano:è un nuovo giocatore. Il portiere portoghese lascia il Granada per passare alla Romache dovrà erogare 10 milioni di euro più altro mezzo milione per obiettivi, avvicinandosi alle 12.5 segnate dalla clausola risolutiva del portiere dopo la retrocessione in Seconda. Un trasferimento record per la squadra rojiblanco. Il portoghese ha avuto una stagione eccezionale con la squadra andalusa, Ha fatto dimenticare il suo connazionale Rui Silva con un tratto di penna e si è dimostrato al sicuro tra i pali, essendo il portiere con più interventi del campionato. Con queste credenziali e dopo aver perso la categoria, la sua continuità divenne però utopica la sua partenza lascia una significativa iniezione economica per il Granata. Numerosi erano i corteggiatori interessati a Maxi, ma La ...

