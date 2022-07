Lavori in via Zambonate, modifiche alla viabilità a partire dal 18 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bergamo. Proseguono spediti i Lavori per la riqualificazione di via Zambonate, nel centro di Bergamo: dopo la rimozione della vecchia pensilina in zona Largo Cinque Vie, mentre si avviano alla conclusione i Lavori di allargamento e sistemazione dei marciapiedi, il Comune di Bergamo si prepara all’ultima fase di cantiere, quella delle opere di completamento e di posa dell’arredo urbano. “Per riuscire a rilanciare via Zambonate, il Comune punta a un vero e proprio ‘recupero di identità’ per questo ambito urbano, oggi fortemente frammentato e anche svilito, congestionato da un eccessivo flusso e parcheggio di veicoli, e relegato nei fatti al ruolo di spazio di contorno, quasi fosse il retro della più centrale via XX Settembre – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bergamo. Proseguono spediti iper la riqualificazione di via, nel centro di Bergamo: dopo la rimozione della vecchia pensilina in zona Largo Cinque Vie, mentre si avvianoconclusione idirgamento e sistemazione dei marciapiedi, il Comune di Bergamo si prepara all’ultima fase di cantiere, quella delle opere di completamento e di posa dell’arredo urbano. “Per riuscire a rilanciare via, il Comune punta a un vero e proprio ‘recupero di identità’ per questo ambito urbano, oggi fortemente frammentato e anche svilito, congestionato da un eccessivo flusso e parcheggio di veicoli, e relegato nei fatti al ruolo di spazio di contorno, quasi fosse il retro della più centrale via XX Settembre – spiega l’assessore aipubblici Marco ...

