Il piano anti-crisi del governo in due tempi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un «corposo» provvedimento entro la fine di luglio, per gli interventi urgenti contro l'inflazione a sostegno delle famiglie e delle imprese. E un piano di lavoro con i sindacati che arrivi fino alla legge di bilancio, per mettere a punto le misure strutturali. Nell'incontro con i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, il premier Mario Draghi ha delineato un nuovo "Patto sociale", che oggi presenterà anche alle associazioni imprenditoriali. Tecnici e ministri sono al lavoro sul decreto legge di fine luglio. Già si parla di un provvedimento da 10-12 miliardi, confidando sulle buone notizie che potrebbero arrivare il 29 luglio dall'Istat con la stima del Pil nel secondo trimestre. Nel nuovo provvedimento, oltre ai nuovi sostegni a famiglie e imprese, sul fronte del caro bollette e del taglio delle accise sui carburanti, potrebbe esserci anche un primo ...

