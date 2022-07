Come modificare il gestore delle app su Samsung Galaxy (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sui Samsung Galaxy le app presenti sul telefono possono essere visionate semplicemente scorrendo dal bordo inferiore verso il centro dello schermo. Questo comportamento è tipico dei telefoni Android personalizzati, visto che su molti telefoni ispirati agli iPhone (Come per esempio gli Xiaomi) le app sono spesso posizionate nelle schermate Home, senza nessun gestore delle app avviabile (almeno con le impostazioni di base). Se anche noi vogliamo personalizzare questo aspetto sui telefoni Samsung nella guida che segue vi mostreremo , utilizzando sia le impostazioni predefinite presenti nelle ultime versioni di One UI (ossia l'interfaccia fornita sui Samsung Galaxy) sia utilizzando app di terze parti (per cambiare totalmente il launcher ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 13 luglio 2022) Suile app presenti sul telefono possono essere visionate semplicemente scorrendo dal bordo inferiore verso il centro dello schermo. Questo comportamento è tipico dei telefoni Android personalizzati, visto che su molti telefoni ispirati agli iPhone (per esempio gli Xiaomi) le app sono spesso posizionate nelle schermate Home, senza nessunapp avviabile (almeno con le impostazioni di base). Se anche noi vogliamo personalizzare questo aspetto sui telefoninella guida che segue vi mostreremo , utilizzando sia le impostazioni predefinite presenti nelle ultime versioni di One UI (ossia l'interfaccia fornita sui) sia utilizzando app di terze parti (per cambiare totalmente il launcher ...

