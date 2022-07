Anche a Milano l'Hard Rock Cafè: musica live e menù super americano a due passi dal Duomo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo anni di attesa, è arrivato Anche a Milano. Locale a due piani con due palchi per la musica dal vivo, un menù per cento per cento american style, alle pareti i cimeli delle star internazionali e italiane e lo shop più grande in Europa Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo anni di attesa, è arrivato. Locale a due piani con due palchi per ladal vivo, unper cento per cento american style, alle pareti i cimeli delle star internazionali e italiane e lo shop più grande in Europa

MatteoBarzaghi : Per cui se Psg alza offerta scritta si chiude. Altrimenti Inter finalizza il rinnovo anche perché Skriniar a Milano… - romeoagresti : #Juventus scatenata oggi a Milano: oltre all’incontro con l’agente di #Koulibaly, vertice in programma in serata an… - elio_vito : La Lega è pronta ad abbandonare i suoi cavalli di battaglia tradizionali, biliardini, cellulari dei migranti, centr… - e_valuating : @GretaSalve Stati Uniti fantastico. Ho vissuto due anni a Città del Messico anche li ottimo. A milano Uber 70 euro… - ramirosr_ : sai che ti cercherei in tutta milano che ti stringerei forte la mano nei locali alla moda anche sotto la coda del diavolo credimi -