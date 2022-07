Test quiz | Tante mani ma una non c’entra nulla: sai trovarla in 3 secondi? (Di martedì 12 luglio 2022) Prova in 3 secondi a risolvere questo Test quiz ma attenzione dovrai scoprire qual è la mano che non c’entra nulla e perché. Test quiz mani (Bright side screenshot)Se ti reputi un asso negli Test quiz, sei nel posto giusto. Ecco un esempio per metterti alla prova. Con questo giochetto potrai dimostrare che sei davvero il migliore, ma occhio al tempo. risolvere giochetti e indovinelli è un ottimo modo per passare il proprio tempo libero divertendosi. È arrivato il momento anche per te di provarci! Magari sei già in vacanza e hai bisogno solo di svagarti per qualche minuto senza appesantire troppo la mente. Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 luglio 2022) Prova in 3a risolvere questoma attenzione dovrai scoprire qual è la mano che none perché.(Bright side screenshot)Se ti reputi un asso negli, sei nel posto giusto. Ecco un esempio per metterti alla prova. Con questo giochetto potrai dimostrare che sei davvero il migliore, ma occhio al tempo. risolvere giochetti e indovinelli è un ottimo modo per passare il proprio tempo libero divertendosi. È arrivato il momento anche per te di provarci! Magari sei già in vacanza e hai bisogno solo di svagarti per qualche minuto senza appesantire troppo la mente. Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a ...

Pubblicità

GraziaLaFine : RT @EvaMascolino: La parola “asma” in ambito medico si considera maschile o femminile? E l'aroma, l'eco, l'entroterra? Su @illibraio un qui… - EvaMascolino : La parola “asma” in ambito medico si considera maschile o femminile? E l'aroma, l'eco, l'entroterra? Su @illibraio… - MaryEEvee_ : A me piacciono fare pure i quiz o test scemi del tipo “che colore sei?”, ma da questo a considerare l’MBTI al pari… - bibliofilosofia : RT @illibraio: Quanto conoscete le figure retoriche? ?? Scopritelo con questo #quiz! - minuticontati : RT @illibraio: Quanto conoscete le figure retoriche? ?? Scopritelo con questo #quiz! -