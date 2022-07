Ritiro Lazio, problemi per Acerbi: differenziato per il difensore (Di martedì 12 luglio 2022) Ritiro Lazio, problemi fisici per Acerbi. Le condizioni del difensore che oggi ha lavorato a parte Riflettori puntati su Francesco Acerbi in quel di Auronzo di Cadore, sede del Ritiro della Lazio. In questo caso non c’entra però il calciomercato, ma le condizioni fisiche del difensore. Il centrale infatti, dopo non essersi allenato in mattinata, ha svolto lavoro differenziato sul campetto adiacente a quello centrale. Le sue condizioni verranno poi valutate nel prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022)fisici per. Le condizioni delche oggi ha lavorato a parte Riflettori puntati su Francescoin quel di Auronzo di Cadore, sede deldella. In questo caso non c’entra però il calciomercato, ma le condizioni fisiche del. Il centrale infatti, dopo non essersi allenato in mattinata, ha svolto lavorosul campetto adiacente a quello centrale. Le sue condizioni verranno poi valutate nel prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

