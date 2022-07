Ranking Atp: Jannik Sinner è il primo italiano, Roger Federer sparisce dalla classifica (Di martedì 12 luglio 2022) Jannik Sinner supera Matteo Berrettini e diventa il numero uno azzurro del tennis. Merito dei quarti di finale raggiunti a Wimbledon? No, la causa è l’ormai noto decisione dell’Atp di non assegnare punti per il torneo sull’erba londinese dopo la scelta dell’All England Club di escludere i tennisti russi e bielorussi. Berrettini ha così perso i punti guadagnati con la finale 2021 ed è scivolato al 15esimo posto. Sinner invece è risalito ed è rientrato in top ten, esattamente al numero 10. Daniil Medvedev è sempre primo, poi Alexander Zverev al numero 2, Rafael Nadal (3), Stefanos Tsitsipas (4), Casper Ruud (5) e Carlos Alcaraz (6). Novak Djokovic si ritrova invece al numero 7. L’altra notizia è che scorrendo la classifica Atp non si trova più il nome di Roger Federer: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)supera Matteo Berrettini e diventa il numero uno azzurro del tennis. Merito dei quarti di finale raggiunti a Wimbledon? No, la causa è l’ormai noto decisione dell’Atp di non assegnare punti per il torneo sull’erba londinese dopo la scelta dell’All England Club di escludere i tennisti russi e bielorussi. Berrettini ha così perso i punti guadagnati con la finale 2021 ed è scivolato al 15esimo posto.invece è risalito ed è rientrato in top ten, esattamente al numero 10. Daniil Medvedev è sempre, poi Alexander Zverev al numero 2, Rafael Nadal (3), Stefanos Tsitsipas (4), Casper Ruud (5) e Carlos Alcaraz (6). Novak Djokovic si ritrova invece al numero 7. L’altra notizia è che scorrendo laAtp non si trova più il nome di: ...

