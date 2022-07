Più RAM di quanta sperassimo sul prossimo OnePlus 10T (Di martedì 12 luglio 2022) Non è ancora stato lanciato il OnePlus 10T 5G, cosa che avverrà alla fine del mese di luglio o, al più, all’inizio di agosto. Nonostante la presentazione non sia proprio imminente, il dispositivo resta sotto gli occhi dei vari leaker, che ne fanno quasi giornalmente il punto della situazione, fornendoci indiscrezioni parecchio interessanti talvolta. A catturare la nostra attenzione è stato il quantitativo di memoria RAM, che, secondo quanto rivelato da ‘gizmochina.com‘, potrebbe perfino toccare quota 16GB (non succede troppo spesso). In tempi non sospetti si erano ipotizzate configurazioni da 8 e 12GB di RAM, accompagnate da 128 e 256GB di storage interno, ma adesso si sente parlare anche di una versione con 16GB di RAM e 512GB di memoria UFS 3.1. Nel caso, si tratterebbe del primo device del brand ad arrivare sul mercato con un quantitativo RAM così abbondante (di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Non è ancora stato lanciato il10T 5G, cosa che avverrà alla fine del mese di luglio o, al più, all’inizio di agosto. Nonostante la presentazione non sia proprio imminente, il dispositivo resta sotto gli occhi dei vari leaker, che ne fanno quasi giornalmente il punto della situazione, fornendoci indiscrezioni parecchio interessanti talvolta. A catturare la nostra attenzione è stato il quantitativo di memoria RAM, che, secondo quanto rivelato da ‘gizmochina.com‘, potrebbe perfino toccare quota 16GB (non succede troppo spesso). In tempi non sospetti si erano ipotizzate configurazioni da 8 e 12GB di RAM, accompagnate da 128 e 256GB di storage interno, ma adesso si sente parlare anche di una versione con 16GB di RAM e 512GB di memoria UFS 3.1. Nel caso, si tratterebbe del primo device del brand ad arrivare sul mercato con un quantitativo RAM così abbondante (di ...

Pubblicità

Alessio_Ram : @ConteAlmaviva Io penso che non avevamo scelta. Putin ha detto che vuole tornare alla Grande Russia ovvero annetter… - rico6868 : @ziozetti Ottima scelta, dal poco che ne so di hardware, SSD e RAM sono i miglioramenti più efficaci e meno costosi per qualunque PC. - H0tAvenger : @ziozetti Dipende. Metti un programma per il monitoraggio delle risorse; se vedi la RAM saturarsi (solitamente sono… - AndreaPagani_ : @ziozetti @JvJean1971 Sei un barlafüss, se devi fare girare roba un po' pesante ovvio che più RAM ti fa solo comodo! - ram_72 : RT @GabriellaBargh1: E LA STORIA SI RIPETE?? NN C'È PIÙ LA SUA MAMMA E NESSUNO COME AL SOLITO POTRÀ OCCUPARSI DI LUI. NN SO COSA GLI SERBE… -

Nokia lancia tre nuovi cellulari e un tablet: geniale il 5710 con auricolari integrati ... non un 'mostro' di potenza, 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione espandibile tramite microSD. Per ... altoparlanti stereo e Google Kids Space, cioè una libreria di contenuti perfetti per i più piccoli, ... HMD Global presenta il tablet Nokia T10 e tre feature phone ... e 3 feature phone Nokia, che probabilmente faranno scendere una lacrimuccia ai più nostalgici. ... troviamo un processore Unisoc T606 accompagnato da due tagli di RAM e memoria interna (espandibile ... OptiMagazine ... non un 'mostro' di potenza, 3 GB die 32 GB di archiviazione espandibile tramite microSD. Per ... altoparlanti stereo e Google Kids Space, cioè una libreria di contenuti perfetti per ipiccoli, ...... e 3 feature phone Nokia, che probabilmente faranno scendere una lacrimuccia ainostalgici. ... troviamo un processore Unisoc T606 accompagnato da due tagli die memoria interna (espandibile ... Più RAM di quanta sperassimo sul prossimo OnePlus 10T