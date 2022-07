(Di martedì 12 luglio 2022) Laha rilasciato l’ultima aggiunta di tipo A alla serie DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2, la DT Max, Inc. (qui per maggiori info sull’azienda), l’affiliata di memorie flash diTechnology Company, Inc., leader mondiale nei prodotti di memoria e soluzioni tecnologiche, annuncia oggi l’aggiunta del DataTraveler Max-A. Si unisce a DataTraveler Max, il modello USB-C, per completare la serieDT Max di unità flash USB digenerazione ad alte prestazioni. Entrambe le unità sfruttano l’ultimo standard USB 3.2 Gen 2. La serie DataTraveler Max (DT Max) offre velocità da record fino a 1.000 MB/s in lettura e 900 MB/s in scrittura per renderle alcune delle ...

Pubblicità

tuttoteKit : #Kingston Digital: nuova DT Max Type A #KingstonDTMaxTypeA #tuttotek - Ucciucci73 : Kingston Digital annuncia il rilascio della chiavetta USB IronKey™ Locker+ 50 (LP50) - SocialandTech : Kingston Digital annuncia il rilascio della chiavetta USB IronKey™ Locker+ 50 (LP50) - -

01Smartlife

Continua a leggereannuncia il drive USB crittografato XTS - AES Hardware 5 Luglio 2022ha annunciato il rilascio della chiavetta USB IronKey Locker+ 50 (LP50), dotata di ...IronKey Locker+ 50 è disponibile con capacità da 16GB a 128GB ed è coperto da una garanzia di cinque anni, dal supporto tecnico gratuito e dalla leggendaria affidabilità... Kingston Digital lancia lo stick Usb 3.2 Gen 2 DataTraverler Max Type-A La Kingston Digital ha rilasciato l’ultima aggiunta di tipo A alla serie DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2, la DT Max Type A Kingston Digital, Inc. (qui per maggiori info sull’azienda), l’affiliata di ...These deals include many of the big names - Samsung, WD and Kingston - but also some brands that you may not be familiar with that still offer reliable performance, like XPG, PNY or Sabrent. For each ...