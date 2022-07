Roma | auto si ribalta sulla tangenziale Est | morte due ragazze di 21 e 22 anni

Pubblicità

DSantanche : Roma, stazione Termini: due sbandati si affrontano in pieno giorno a colpi di bastoni e pietre tra auto e passanti.… - telodogratis : Roma, incidente frontale tra auto: morte due 20enni - gazzettamantova : Roma, auto e alberi bruciati: la devastazione del giorno dopo Centinaia di auto andate a fuoco: le mostra il filmat… - lacittanews : Uno schianto tremendo, l'auto si ribalta: morte due ragazze. E' successo intorno alla mezzanotte a Roma. Sulla tang… - Gazzettino : #roma, incidente sulla Tangenziale: auto si ribalta, morte due ragazze di 21 e 22 anni -

Uno schianto tremendo, l'si ribalta: morte due ragazze. E' successo intorno alla mezzanotte a. Sulla tangenziale est all'altezza di via del Foro Italico 605. Due veicoli, una Alfa Stelvio e una Citroen c3, si sono ...... le fiamme hanno seguito la linea di questi rifiuti per arrivate poi aglidemolitori', ha ...i pm capitolini hanno avviato singoli fascicoli sui quattro maxi roghi che hanno interessatonelle ...“Se il movente è di stampo mafioso non possiamo dirlo. Il tema è che in quasi tutti gli incendi c’è di mezzo la filiera dei rifiuti”. Lo ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all’ambiente e ai rifiuti d ...Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 11-07-2022 alle 09:10 sul giornale del 11 luglio 2022 - 91 letture ...