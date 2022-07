In Giappone trionfano i conservatori di Abe | via libera alla riforma della costituzione

Pubblicità

La coalizione di governo inha trionfato alle elezioni di domenica di rinnovo parziale della Camera Alta in scia anche all'onda emotiva dell'assassinio dell'ex premier Shinzo Abe, avvenuto venerdì in un comizio ...... i quali, dopo la vittoria nel duo misto tecnico,anche nel duo misto libero con il ... Una meravigliosa prestazione che non lascia scampo al, rappresentato da Tomoka e Yotaro Sato e ...A spoglio non ancora ultimato, i sondaggi e i flussi di voti reali attribuiscono alla coalizione di governo almeno 75 dei 125 seggi in palio Il sogno di Shinzo Abe di modificare… Leggi ...La coalizione di governo in Giappone ha trionfato alle elezioni di domenica di rinnovo parziale della Camera Alta in scia anche all'onda emotiva dell'assassinio dell'ex premier Shinzo Abe, avvenuto ve ...