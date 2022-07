Draghi al Quirinale da Mattarella Decreto Aiuti | ok alla Camera | il M5S si astiene

(Di lunedì 11 luglio 2022) Conte: “Il non voto questione di coerenza”. Berlusconi al premier: “Serve una verifica di maggioranza. I 5 Stelle giocano sulle pelle degli italiani”

Il presidente del Consiglio Marioè alper un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier aveva lasciato poco prima palazzo Chigi dove aveva avuto un incontro con il ministro Andrea ...Il premieralper un incontro con il presidente Mattarella. Berlusconi chiede al presidente del Consiglio di aprire una verifica di maggioranza e di sottrarsi 'a questa logica ...I pentastellati non partecipano al voto di fiducia sul decreto Aiuti alla Camera. Il testo passa con 266 sì e 47 no. Ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato, dove il testo deve essere app ...Schiaffo del M5s al governo. I pentastellati non partecipano al voto di fiducia sul decreto Aiuti alla Camera. Draghi sale al Quirinale ...