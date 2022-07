Calciomercato Inter, addio UFFICIALE: c’è la rescissione (Di lunedì 11 luglio 2022) L’Inter saluta ufficialmente Arturo Vidal dopo un tira e molla continuo durato diversi mesi. Si è trovato l’accordo per la rescissione consensuale Voluto fortemente da Conte, ma pian piano diventato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 11 luglio 2022) L’saluta ufficialmente Arturo Vidal dopo un tira e molla continuo durato diversi mesi. Si è trovato l’accordo per laconsensuale Voluto fortemente da Conte, ma pian piano diventato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Arturo #Vidal è arrivato in sede: risoluzione del contratto e poi firma con il @Flamengo - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Vidal ha lasciato la sede dell'@Inter: presto per lui l'avventura col @Flamengo ???? - IdaPaniconi : RT @InterVictims: News sul calciomercato #Inter: #Dybala solo se #Sanchez viene colpito da un meteorite, #DeLigt e #Bremer supervalutati ma… - ZonaBianconeri : RT @news24_inter: #Milenkovic-#Bremer: è duello tra #Inter e #Juventus -