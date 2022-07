Ultime Notizie – Giappone al voto dopo l’omicidio di Abe | gli exit poll

(Di domenica 10 luglio 2022) Le forze di governosi si avviano alla conquista della maggior parte dei seggi che erano oggi in palio alle elezioni per il rinnovo parziale della camera alta del parlamento. Secondo i risultati degli, il partito liberaldemocratico (Ldp) del premier Fumio Kishida e gli alleati del Komeito avrebbero conquistato più di 63 dei 125 seggi in palio. Ildi oggi si è svoltol’assassinio venerdì dell’ex premier Shinzo Abe, storico esponente dell’Ldp, che ha scioccato tutto il paese. Se confermato, il risultato consolida Kishida, che mantiene la maggioranza dei 248 seggi della camera alta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 10º luglio - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Euro… - junews24com : Paredes Juve (L'Equipe), richiesta altissima del PSG! Trattativa a rischio? Ultime - -

Putin sfida l'Occidente: "In Ucraina non abbiamo nemmeno iniziato" Kiev, 10 luglio 2022 - E' un altro giorno straziante per la guerra in Ucraina: secondo le, almeno 15 persone hanno perso la vita e altre 30 , incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale di Chasiv Yar - nella ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI1' di lettura Senigallia 10/07/2022 - Sono 2.596 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 4 i decessi. Su 6.682 tamponi processati, i casi positivi ...Tutto questo complica la vita delle periferie italiane, compresa quella di Torino, come dimostra l'ultima rissa che si è scatenata proprio nel quartiere Barriera. [[nodo 2049909] Non certo la prima in ...