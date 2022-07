Traffico Roma del 10-07-2022 ore 16:30 (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione Traffico regolare ne queste ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est in aumento gli spostamenti sulla Pontina verso l’euro Enea particolare tra via di Trigoria e Castel di Decima ricordiamo Inoltre la riapertura di via Pratica di Mare avvenuta nella giornata di ieri sabato 9 chiusura necessaria lo ricordiamo come conseguenza dell’incendio dei giorni precedenti e per la successiva Bonifica del tratto nella città di Roma più precisamente lungo la circonvallazione Appia attenzione per la chiusura tra via Alfredo Baccarini e via Marco Tabarrini divieto di transito necessario per motivi di sicurezza a causa della presenza di un albero ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazioneregolare ne queste ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est in aumento gli spostamenti sulla Pontina verso l’euro Enea particolare tra via di Trigoria e Castel di Decima ricordiamo Inoltre la riapertura di via Pratica di Mare avvenuta nella giornata di ieri sabato 9 chiusura necessaria lo ricordiamo come conseguenza dell’incendio dei giorni precedenti e per la successiva Bonifica del tratto nella città dipiù precisamente lungo la circonvallazione Appia attenzione per la chiusura tra via Alfredo Baccarini e via Marco Tabarrini divieto di transito necessario per motivi di sicurezza a causa della presenza di un albero ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - VAIstradeanas : 16:17 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - carlabrandolini : @max_shining @eugenio_patane Eccomi! Ci vado al lavoro e mi sposto in città e la promessa delle ciclabili non deve… - d0minius : RT @teoocchiuto: Siamo un po’ tutti Fernando #Alonso nel traffico di Roma #AustrianGP #Formula1 #SkyMotori - teoocchiuto : Siamo un po’ tutti Fernando #Alonso nel traffico di Roma #AustrianGP #Formula1 #SkyMotori -