Ticket per assistere ai concerti, Calce attacca il sindaco De Prisco (Di domenica 10 luglio 2022) di Monica De Santis Polemiche a Pagani in merito all’organizzazione della due giorni di concerti organizzata presso l’area Pignataro. Il sindaco Lello?De Prisco con una comunicazione ufficiale ha fatto sapere che essendo questa una manifestazione di musica e food, per motivi di sicurezza pubblica, per accedere all’area dei primi 20 metri adiacenti al palco sarà necessario aver acquistato un Ticket menù completo (pizza, birra, acqua, frutta, dolce e caffè) nei giorni tra il 9, il 10, l’11 e il 12 luglio e che in ogni caso non si potrà accedere all’area prima delle 19,30.? A queste precisazioni del primo cittadino non ci sta il consigliere comunale Calce che ha così commentato: “Per motivi di sicurezza e per evitare disagio a coloro che consumano sarà necessario acquistare il Ticket?- ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 luglio 2022) di Monica De Santis Polemiche a Pagani in merito all’organizzazione della due giorni diorganizzata presso l’area Pignataro. IlLello?Decon una comunicazione ufficiale ha fatto sapere che essendo questa una manifestazione di musica e food, per motivi di sicurezza pubblica, per accedere all’area dei primi 20 metri adiacenti al palco sarà necessario aver acquistato unmenù completo (pizza, birra, acqua, frutta, dolce e caffè) nei giorni tra il 9, il 10, l’11 e il 12 luglio e che in ogni caso non si potrà accedere all’area prima delle 19,30.? A queste precisazioni del primo cittadino non ci sta il consigliere comunaleche ha così commentato: “Per motivi di sicurezza e per evitare disagio a coloro che consumano sarà necessario acquistare il?- ...

