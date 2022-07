Logan Paul: “Sto venendo a prenderti Miz, a SummerSlam” (Di domenica 10 luglio 2022) Poche settimane fa la WWE ha ufficializzato che Logan Paul ha firmato un contratto con la compagnia e nel video della firma la webstar non ha di certo perso tempo e dopo aver ringraziato Triple H e Stephanie McMahon, ha subito puntato il suo mirino su The Miz suo ex-tag team partner in quel di WrestleMania 38, ma l’A-Lister attaccò a tradimento proprio Logan Paul con la Skull Crushing Finale. Tutto pronto per la sfida? The Miz ha risposto tramite dei promo a Logan Paul riproponendo addirittura l’idea di formare di nuovo il tag team. Ovviamente la proposta è stata rispedita al mittente e Paul ha voluto ribadire ancora una volta, tramite un video, che il suo unico obiettivo è proprio The Miz e sembra proprio che i due si affronteranno in quel di ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 10 luglio 2022) Poche settimane fa la WWE ha ufficializzato cheha firmato un contratto con la compagnia e nel video della firma la webstar non ha di certo perso tempo e dopo aver ringraziato Triple H e Stephanie McMahon, ha subito puntato il suo mirino su The Miz suo ex-tag team partner in quel di WrestleMania 38, ma l’A-Lister attaccò a tradimento propriocon la Skull Crushing Finale. Tutto pronto per la sfida? The Miz ha risposto tramite dei promo ariproponendo addirittura l’idea di formare di nuovo il tag team. Ovviamente la proposta è stata rispedita al mittente eha voluto ribadire ancora una volta, tramite un video, che il suo unico obiettivo è proprio The Miz e sembra proprio che i due si affronteranno in quel di ...

