Al Bano | la patologia di cui soffre a causa del troppo stress

(Di domenica 10 luglio 2022) Non una vita facile. Nel corso degli anni AlCarrisi ha dovuto affrontare tutta una serie di difficoltà e anche problemi di salute. Qualcuno ricorderà quando nel 2016, l’ex marito di Romina Power, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico al cuore. Improvvisamente poi l’artista venne trasportato urgentemente in ospedale perché colpito da un’ischemia. Per fortuna oggi il Leone di Cellino San Marco sta bene. Ha imparato a convivere tra l’altro con una malattia di cui ha fatto parola lui stesso qualche anno fa. Di cosa stiamo parlando? Presto detto. (continua a leggere dopo le foto) Alha raccontato di soffrire di psoriasi. Si tratta di una malattia cronica infiammatoria della pelle che genera la formazione di chiazze arrossate coperte da una specie di squame di colore grigio. Il popolare cantante neda tempo e ...

In pochi sanno, però, che il povero Carrisi soffre di una fastidiosissima di per la quale, oltretutto, non c'è nemmeno cura Il grande successo di Al è senza dubbio legato alla sua ... Albano Carrisi, soffre di una patologia molto particolare: È incurabile e molto fastidiosa