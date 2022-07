Sbronza ecologista | arriva la birra con l’acqua di fogna

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 luglio 2022) Oddio mi sono incartato. Come faccio a commentare l’incommentabile? Eppure l’incommentabile è una notiziola che spiega più di tanti trattati lo zeitgeist: a Singapore fanno unadi merda, non nel senso che fa schifo: proprio di merda, tratta dalla, la fanno con l’eau de fogne. Acqua di cesso. E la bevono pure. “Ah, buonissima, sa di”. Come no,di scolo: e sei protagonista, come le bollicine di Vasco. Che dire di più? Beh, qualcosa, in effetti, si può; che la macchina poderosa della comunicazione ha subito cominciato a spacciarla per deliziosa, a riprova che si può davvero rivendere di tutto, tipo quella che parla in corsivo al Grande Fratello Vip o i Maneskin al Circo Massimo. Non c’è più filtro, non c’è più logica, l’informazione è stata fagocitata dalla comunicazione che è una bolla, una nube ...