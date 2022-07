Pedullà: la Roma vuole Demme (Di sabato 9 luglio 2022) Il calciomercato a volte regala anche buone notizie. Una porta la firma di Pedullà che parla di Demme alla Roma. Ecco cosa scrive: La Roma pensa a Frattesi, ha voglia di chiudere, ma potrebbe fare un altro centrocampista dopo gli esuberi. Ve ne avevamo già parlato, sono arrivate conferme: Diego Demme, al momento non indispensabile per il Napoli, è più di un’idea. Il centrocampista ha altri due anni di contratto con il suo attuale club, sta valutando altre proposte ma la Roma lo intriga e se ne riparlerà più avanti. #Demme–#Roma è più di un’idea, a prescindere da #Frattesi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 8, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) Il calciomercato a volte regala anche buone notizie. Una porta la firma diche parla dialla. Ecco cosa scrive: Lapensa a Frattesi, ha voglia di chiudere, ma potrebbe fare un altro centrocampista dopo gli esuberi. Ve ne avevamo già parlato, sono arrivate conferme: Diego, al momento non indispensabile per il Napoli, è più di un’idea. Il centrocampista ha altri due anni di contratto con il suo attuale club, sta valutando altre proposte ma lalo intriga e se ne riparlerà più avanti. #–#è più di un’idea, a prescindere da #Frattesi — Alfredo(@AlfredoPedulla) July 8, 2022 L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

infoitsport : Pedullà: “Demme alla Roma, si può fare” - filippoASR1927 : RT @jerryscottismo: Quindi Zaniolo alla Juve a 40 milioni e a rate e Demme più di un’idea. Se Pedullà prende anche solo il 50% di quanto a… - GianlucaFidene : @tvdellosport Pedullà va dicendo da due settimane che in settimana ci sarebbe stato incontro decisivo. Aveva detto… - napolista : Pedullà: la Roma vuole Demme Il tedesco è più di un’idea per Mourinho. Non è indispensabile per il Napoli, ha altr… - ASR192711 : RT @jerryscottismo: Quindi Zaniolo alla Juve a 40 milioni e a rate e Demme più di un’idea. Se Pedullà prende anche solo il 50% di quanto a… -