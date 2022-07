Morte Shinzo Abe, killer voleva uccidere leader gruppo religioso (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – L’uomo accusato di aver ucciso l’ex premier giapponese Shinzo Abe ha detto alla polizia che inizialmente aveva pianificato un attacco contro un leader di un gruppo religioso. Lo riporta l’agenzia Kyodo che cita fonti investigative. Secondo quanto fatto sapere ieri, Tetsuya Yamagami nutre “rancore” nei confronti di una “organizzazione specifica” che ritiene fosse legata ad Abe. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – L’uomo accusato di aver ucciso l’ex premier giapponeseAbe ha detto alla polizia che inizialmente aveva pianificato un attacco contro undi un. Lo riporta l’agenzia Kyodo che cita fonti investigative. Secondo quanto fatto sapere ieri, Tetsuya Yamagami nutre “rancore” nei confronti di una “organizzazione specifica” che ritiene fosse legata ad Abe. L'articolo proviene da Italia Sera.

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L'It… - matteorenzi : La morte di Shinzo Abe mi colpisce moltissimo. È stato un collega serio e preparato. Un abbraccio alla famiglia. E… - luigidimaio : Vicino alle Istituzioni e al popolo giapponese per la morte dell'ex Primo Ministro Shinzo Abe. Una notizia scioccan…