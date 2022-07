Marmolada | sul ghiacciaio Fellaria time-lapse e cartelli pericolo

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Foto di monitoraggio scattate in automatico ogni 15 minuti eche avvisano gli escursionisti di eventuali pericoli: queste le soluzioni adottate dal Comune di Lanzada (Sondrio), per il, in Valmalenco. Provvedimenti scattati già negli anni scorsi, di cui la tragedia dellaha solo confermato l’importanza. “Dopo il lockdown del 2020, la gente si è riversata in montagna: quell’estate abbiamo avuto un picco di 25mila presenze. Anche persone impreparate, che salgono in montagna, come se andassero in spiaggia, con scarpe da ginnastica e maglietta a maniche corte”, racconta all’Adnkronos il sindaco di Lanzada, Cristian Nana, che preoccupato per quel flusso di turisti “sprovveduti”, diretti “a fare selfie al laghetto che si è formato alla testa del ...