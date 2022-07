Incendio vicino alla strada | chiusa la statale 68 di Val Cecina - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 9 luglio 2022) Pompieri in azione (foto di repertorio) Per approfondire : Articolo : Incendi a Altopascio: roghi minacciano case e auto. Ferrovia, chiusura temporanea La68 'di Val' è ...

thanksgodney : senza corrente perché c'è stato un grosso incendio vicino casa mia ?? - qn_lanazione : Incendio vicino alla strada, chiusa la statale 68 di Val Cecina - zazoomblog : Incendio a Sovigliana fiamme vicino al cimitero - Cronaca - - Nazione_Empoli : Incendio a Sovigliana, fiamme vicino al cimitero - donadiomaria : RT @wganapini: Messina,vasto incendio vicino deposito di Messina Servizi. Nube nera avvolge zona sud. In cenere 1000 contenitori in…

Ferrovia, chiusura temporanea La strada statale 68 'di Val Cecina' è provvisoriamente chiusa, nel tratto al km 41,500, nei pressi di Volterra, per consentire lo spegnimento di unadiacente ...È provvisoriamente chiuso il tratto della statale al km 41,500, per consentire lo spegnimento dell'che si trovaalla strada. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con ... Pola. Grosso incendio vicino a Valdibecco Un incendio sta interessando le colline di Volterra, in fiamme sterpaglie e bosco. Sul posto, sulla strada 68 di Val di Cecina, stanno intervenendo i ...Pontedera, 9 luglio 2022 - La strada statale 68 'di Val Cecina' è provvisoriamente chiusa, nel tratto al km 41,500, nei pressi di Volterra, per consentire lo spegnimento di un incendio adiacente la ca ...