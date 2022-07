Gazzetta – Caicedo, che beffa: perde la causa contro il Genoa e adesso è senza squadra (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 13:15:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: L’attaccante chiedeva di far valere il rinnovo del contratto sino al 2024, ma il Collegio Arbitrale gli ha dato torto, non avendo esercitato in modo corretto il diritto di opzione. Per il Grifone un sollievo, visto che il giocatore guadagnava oltre due milioni netti a stagione Addio Caicedo, e senza rimpianti. Il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso, promosso dal calciatore Felipe Caicedo contro il Genoa, volto a prolungare il suo accordo con il club rossoblu sino al 30 giugno 2024. E, dunque, dal 1° luglio scorso l’attaccante è svincolato, evitando così al Genoa di trovare un (oneroso) accordo per la risoluzione del contratto. I FATTI — ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 13:15:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: L’attaccante chiedeva di far valere il rinnovo del contratto sino al 2024, ma il Collegio Arbitrale gli ha dato torto, non avendo esercitato in modo corretto il diritto di opzione. Per il Grifone un sollievo, visto che il giocatore guadagnava oltre due milioni netti a stagione Addio, erimpianti. Il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso, promosso dal calciatore Felipeil, volto a prolungare il suo accordo con il club rossoblu sino al 30 giugno 2024. E, dunque, dal 1° luglio scorso l’attaccante è svincolato, evitando così aldi trovare un (oneroso) accordo per la risoluzione del contratto. I FATTI — ...

