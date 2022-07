Pnrr, Cdm approva dl per accelerare giudizi Tar e Consiglio Stato (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi un decreto legge che accelera i giudizi amministrativi relativi ai progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "L`obiettivo - spiega Palazzo Chigi - è di rendere i procedimenti che si svolgono davanti al Tar e al Consiglio di Stato più rapidi e compatibili con il rispetto degli obiettivi del Pnrr"."In particolare - viene precisato - nel caso di accoglimento delle istanze cautelari di sospensione, si prevede un`accelerazione di tutte le fasi del giudizio, incluse le procedure di approvazione e realizzazione delle opere e le attività di espropriazione e occupazione. La norma si applica anche ai giudizi in corso e introduce un vero e proprio rito speciale, con ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 luglio 2022) Ildei ministri hato oggi un decreto legge che accelera iamministrativi relativi ai progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "L`obiettivo - spiega Palazzo Chigi - è di rendere i procedimenti che si svolgono davanti al Tar e aldipiù rapidi e compatibili con il rispetto degli obiettivi del"."In particolare - viene precisato - nel caso di accoglimento delle istanze cautelari di sospensione, si prevede un`accelerazione di tutte le fasi delo, incluse le procedure dizione e realizzazione delle opere e le attività di espropriazione e occupazione. La norma si applica anche aiin corso e introduce un vero e proprio rito speciale, con ...

