Pubblicità

Einaudieditore : Che gioia! Mario Desiati ha vinto il Premio Strega con SPATRIATI! #PremioStrega2022 - Einaudieditore : Mario Desiati dedica la vittoria con SPATRIATI al #PremioStrega2022 a Mariateresa Di Lascia, che non potè festeggia… - RaiTre : “Spatriati”, di Mario Desiati, vince la LXXVI edizione del @PremioStrega. #PremioStrega2022 - ilpost : Mario Desiati e io - Guardounpo : RT @chiara_valerio: domani alle 14.30 andrà in onda la replica su ?@Radio3tweet? ma intanto qui c’è il podcast del commovente naufragio di… -

Confermando tutti i pronostici della vigilia,conil romanzo Spatriati (Einaudi) si è aggiudicato il premio Stregacon 166 voti, in un'edizione sui generis perché in finale sono arrivati sette titoli e non cinque., che era ...Vincecon Spatriati, ma la sensazione che ha restituito il Premio Strega è ormai di essere ininfluente. Senza le polemiche degli anni scorsi, il concorso letterario più famoso d'Italia è ...La nostra recensione di "Spatriati" di Mario Desiati, che si è aggiudicato la 76esima edizione del premio letterario sbaragliando gli avversari in finale: «Berrò il liquore nella mia terra, la Puglia, ...Premio Strega 2022, Geppi Cucciari riesce a gestire con brio una serata molto difficile dal punto di vista del meteo.