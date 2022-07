LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: griglia di partenza in bilico, Perez sarà penalizzato? Verstappen beffa Leclerc (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza ORARIO SPRINT RACE IN CHIARO SU TV8 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 18.30 Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alle 12.30 per le FP2, poi alle 16.30 la Sprint Race. Un saluto sportivo. 18.29 Ricordiamo quanto accaduto a Perez in Q2. Il messicano ha rischiato a lungo l’esclusione, salvandosi in extremis all’ultimo tentativo: peccato che quel tempo andasse cancellato per aver ecceduto (chiaramente) i limiti della pista. Il centro-americano sarebbe finito 13° e Gasly, primo degli esclusi, sarebbe invece approdato in Q3. Come potete capire, è tutto falsato e non verrà sanato dalla quasi scontata penalità che verrà inflitta al pilota della Red Bull. 18.28 Chiaramente Leclerc, se vorrà superare ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIORARIO SPRINT RACE IN CHIARO SU TV8 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 18.30 Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alle 12.30 per le FP2, poi alle 16.30 la Sprint Race. Un saluto sportivo. 18.29 Ricordiamo quanto accaduto ain Q2. Il messicano ha rischiato a lungo l’esclusione, salvandosi in extremis all’ultimo tentativo: peccato che quel tempo andasse cancellato per aver ecceduto (chiaramente) i limiti della pista. Il centro-americano sarebbe finito 13° e Gasly, primo degli esclusi, sarebbe invece approdato in Q3. Come potete capire, è tutto falsato e non verrà sanato dalla quasi scontata penalità che verrà inflitta al pilota della Red Bull. 18.28 Chiaramente, se vorrà superare ...

