Inzaghi | «A cena con Barella? Spenderei troppo per il vino»

(Di venerdì 8 luglio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico In una simpatica intervista realizzata da Gli Autogol Simoneha parlato così: «Il fantacalcio? Non lo faccio e non l’ho mai fatto. Ma mio figlio Tommaso già qualche giorno prima della partita mi chiama per avere informazioni sulla formazione. I giorni prima noi allenatori siamo già confusi di nostro. I personaggi dello spogliatoio dell’Inter? I ragazzi sono tutti simpatici, Brozovic esono i più vivaci, estrosi. Handanovic è simpatico ma ha i suoi modi e i suoi tempi, è il nostro capitano. Anche De Vrij gli somiglia molto. Chi porterei afra Brozovic,e Lukaku? Aporterei Brozovic, perché Lukaku deve stare in forma emi fa spendereper il». L'articolo proviene ...

