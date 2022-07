Vaiolo scimmie, Ecdc-Oms: in Europa 5.949 casi, 233 in Italia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Sfiorano i 6mila (5.949) i casi di Vaiolo delle scimmie identificati al 5 luglio in 33 Paesi e aree di tutta la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 5.266 sono stati segnalati da 28 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e all’Ufficio regionale europeo dell’Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 5.265 confermati in laboratorio. Lo comunicano Ecdc e Oms Europa nell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox, nel quale per l’Italia vengono indicati 233 casi. Dei casi registrati su Tessy per i quali era disponibile il sequenziamento, 99 sono stati confermati come appartenenti al ‘clade’ Africa occidentale. La ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Sfiorano i 6mila (5.949) ididelleidentificati al 5 luglio in 33 Paesi e aree di tutta la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 5.266 sono stati segnalati da 28 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () e all’Ufficio regionale europeo dell’Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 5.265 confermati in laboratorio. Lo comunicanoe Omsnell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox, nel quale per l’vengono indicati 233. Deiregistrati su Tessy per i quali era disponibile il sequenziamento, 99 sono stati confermati come appartenenti al ‘clade’ Africa occidentale. La ...

Pubblicità

fanpage : #vaiolodellescimmie Secondo l’OMS l’attuale epicentro dell’epidemia è l’Europa, dove è stato registrato l’80% dei… - MitaBeragne : @HoaraBorselli Perché i secondi hanno il potere di far sparire anche il vaiolo delle scimmie. - MetropolitanoIT : ??#Vaiolo delle #scimmie”: #Oms riunisce il Comitato di emergenza???? - italiaserait : Vaiolo scimmie, Ecdc-Oms: in Europa 5.949 casi, 233 in Italia - ciaktelesud : Catania, caso di “Vaiolo delle Scimmie” al Policlinico-San Marco #Cronaca #Catania #Paziente #Policlinico-SanMarco… -