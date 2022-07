Thalita, modella brasiliana uccisa a Kharkiv: combatteva in Ucraina con il fratello (Di giovedì 7 luglio 2022) Thalita do Valle è morta in Ucraina . L'ex modella brasiliana di 39 anni è rimasta uccisa durante i bombardamenti russi a Kharkiv . La donna, insieme, al fratello avevano deciso di partire per il ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022)do Valle è morta in. L'exdi 39 anni è rimastadurante i bombardamenti russi a. La donna, insieme, alavevano deciso di partire per il ...

