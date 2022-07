Tacchinardi: “Koulibaly deve provare a vincere! Napoli perfetta per Dybala” (Di giovedì 7 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete ”, è intervenuto l’ex giocatore Alessio Tacchinardi.Queste le sue parole: “Quest’anno andrò ad allenare a Lecco, stiamo facendo un buon lavoro con mille difficoltà ma cercheremo di fare una squadra forte. L’allenatore deve metterci la sua idea, va bene essere aziendalista, ma alla fine se sbagli sei tu ad andare a casa. Koulibaly è un giocatore mostruoso, il Napoli l’anno scorso era una delle squadre più forti, ed è normale che il giocatore voglia delle garanzie. Non vedo il Napoli, attualmente, una squadra capace di dare delle certezze. Koulibaly deve provare a vincere, la squadra quest’anno dopo Lazio-Napoli ce la poteva fare, pur essendo innamorato di ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete ”, è intervenuto l’ex giocatore Alessio.Queste le sue parole: “Quest’anno andrò ad allenare a Lecco, stiamo facendo un buon lavoro con mille difficoltà ma cercheremo di fare una squadra forte. L’allenatoremetterci la sua idea, va bene essere aziendalista, ma alla fine se sbagli sei tu ad andare a casa.è un giocatore mostruoso, ill’anno scorso era una delle squadre più forti, ed è normale che il giocatore voglia delle garanzie. Non vedo il, attualmente, una squadra capace di dare delle certezze.a vincere, la squadra quest’anno dopo Lazio-ce la poteva fare, pur essendo innamorato di ...

