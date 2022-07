"Melusina" in spiaggia e il romanzo "Io conosco il finale" in piazza - Cosa Fare - lanazione.it

Pubblicità

Nazione_Pisa : “Melusina” in spiaggia e il romanzo “Io conosco il finale” in piazza -

LA NAZIONE

nasce da una leggenda medievale a sua volta figlia di antichissimi miti e giunta fino a noi in versioni diverse che esaltano imprese militari e conquiste, giustificano il potere di casate ... “Melusina” in spiaggia e il romanzo “Io conosco il finale” in piazza Pisa, 7 luglio 2022 - Storie tutte da leggere. Marchetti Editore propone due presentazioni Venerdì 8 luglio alle 18 allo stabilimento balneare Uisp Village di Marina presentazione di “Storia di Melusi ...