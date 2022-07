Cazzi e canguri | in realtà un canguro solo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022) Mi capita spesso di andare al mare a Marcelli, alle pendici del Monte Conero, subito dopo Numana, presso il lido che un tempo si chiamava Libeccio. È un punto di ritrovo per quelli che sono gli amici coi quali sono cresciuto, alcuni dei quali hanno l’ombrellone stagionale lì. Per andarci, di solito, faccio la cameranense, costeggiando per alcuni tratti l’autostrada, e stando ben attento a non superare i limiti di velocità, gli autovelox presenti ogni tot metri, promemoria di come in fondo nella vita chi va sano va piano e va lontano, certo, ma ci mette decisamente più di quanto vorrebbe. A un certo punto, dopo la salita del Coppo, taglio per Montefreddo, tagliando fuori dal mio tragitto Sirolo e Numana. Lo stesso succede al ritorno, quando, come nel romanzo di Huysmann, rifaccio la medesima strada a ritroso. Anni fa, in genere quando andiamo a Marcelli rimaniamo fino a tardi, ...