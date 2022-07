BOOMERISSIMA | ALESSIA MARCUZZI DIVENTA CAPO PROGETTO CI VOLEVA LA RAI?

(Di giovedì 7 luglio 2022)si gioca tutto o molto con, lo show che segna il suo passaggio indopo oltre un ventennio a Mediaset. Dopo tanti programmi condotti ma ideati e scritti da altri, ci è voluto il trasloco a Viale Mazzini perre. Come ha svelato la, intervistata da Il Giornale,non è un programma pensato per lei da altri ma uno show che ha ideato e scritto lei fin nei minimi dettagli, studio compreso. Al centro del varietà game di2 ci sarà uno scontro tra giovani e adulti. In onda da fine novembre su2,potrebbe vedere al fianco diil figlio Tommaso, classe 2001, nato dalla relazione ...

Il nuovo format vedr il ritorno della showgirl, ma su Rai e con suo figlio: E, poi, se viene lui magari si porter pure i suoi amici .Marcuzzi si creata un programma su ...Le dichiarazioni diMarcuzzi Come riporta FanPage ,Marcuzzi parla del figlio Tommaso e svela di volerlo con lei a: ' Se porterò Tommaso Forse sì. Lo spero. Farò di ...Dopo l’addio a Mediaset Alessia Marcuzzi si prepara ad approdare in casa Rai, precisamente su Rai 2 dove condurrà il programma Boomerissima. In un’intervista rilasciata a ‘Il Giornale’ la conduttrice ...Alessia Marcuzzi è pronta a sbarcare in Rai con Boomerissima e rivela che al suo fianco vorrebbe il figlio Tommaso Inzaghi ...