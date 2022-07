?? – PSG | Colin Dagba allunga e va in prestito allo Strasburgo

(Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-06 19:49:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe:ha superato con successo la visita medica questo mercoledì a. La fascia destra è ceduta inall’ultimo sesto in Ligue 1 per la stagione senza diritto di riscatto, come annunciato due giorni fa. Prima di mandarlo in Alsazia, il PSG si è preoccupato di prolungare il giocatore 23enne fino al 2025.ora si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra in allenamento, a Divonne-les-Bains. Ha fatto grandi partite, sia in Champions League che in finale di Coppa. È un bravo ragazzo con una grande mentalità. » Loïc Désiré, responsabile del reclutamento di. “ Volevamo finalizzare rapidamente l’arrivo di due terzini, uno a sinistra e ...

DIRETTADCM : ?? ULTIM'ORA ??? Colin #Dagba ha rinnovato con il #PSG fino al 2025. ??? Il terzino destro classe '98 verrà girato in…

Annuncio duplice per il Paris Saint - Germain, che comunica il rinnovo fino al 2025 del difensoreDagba , il quale si trasferisce immediatamente in prestito al sorprendente Strasburgo. Secondo quanto riferisce RMC Sport , Paris Saint - Germain e Strasburgo hanno raggiunto un'intesa per la cessione in prestito del difensore classe '98Dagba , pronto a trasferirsi in Alsazia.