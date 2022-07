Ultime Notizie – Wimbledon 2022 | Kyrgios in semifinale | risultati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nickin. Il 27enne australiano approda per la prima volta in carriera tra i ‘last 4’ del torneo londinese grazie al successo per 6-4, 6-3, 7-6 (7-5) sul cileno Cristian Garin nei quarti di finale. “Non avrei mai pensato di arrivare inin un torneo del Grande Slam. Sono orgoglioso di quello che sto facendo, dice, che attende inil vincente della sfida tra lo spagnolo Rafa Nadal e lo statunitense Taylor Fritz. SINGOLARE FEMMINILE – Elena Rybakina è la quarta e ultima semifinalista del singolare femminile. La kazaka, numero 23 del mondo e 17 del seeding, sconfigge l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 44 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3 in un’ora e 52 minuti. Rybakina sfiderà ...