**Ucraina: ministro Salute, 'pronti a nuova ondata Covid, casi in aumento del 12%'** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo prepararci ad una nuova ondata di Covid-19. Abbiamo registrato un aumento di casi del 12% rispetto alla scorsa settimana". Lo afferma il ministro della Salute ucraino Viktor Liashko, come riportato dall'agenzia di stampa Interfax. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo prepararci ad unadi-19. Abbiamo registrato undidel 12% rispetto alla scorsa settimana". Lo afferma ildellaucraino Viktor Liashko, come riportato dall'agenzia di stampa Interfax.

