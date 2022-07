Quanti esami delle feci in un mese | Putin | qualcosa non torna | la fuga di notizie

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La salute di Vladimirè un segreto di Stato in Russia. Il presidente è ossessionato dalle procedure e prende qualsiasi tipo di precauzione, soprattutto da quando ha fatto la sua comparsa il Covid. In certi casi, però,appare fin troppo eccessivo nei confronti: stando a quanto calcolato da BBC Russia, soltanto a maggio, il suo staff e l'equipaggio dei voli presidenziali si sono sottoposti a 1.376 tamponi, 98, 447del sangue e 32 di patologie. In più pare cheviva ormai in perenne isolamento. Secondo Konstantin Balonov, interpellato da BBC Russia, dietro tanta ossessione ci sarebbero soltanto due motivazioni plausibili: “Paranoia o vera paura dal punto di vista medico”. Non solo ...

Pubblicità

i99cut : @2835reasonswhy eh nel senso che se provo a muoverlo mi fa male sigh :') vorrei dirti tipo 'ti capisco' ma in real… - sonopanz : @lovelysmeplass Ma quanti esami hai ancora da fare scusa??? - lovelysmeplass : RT @youwantknowme: @lovelysmeplass a quanti esami ti sei iscritta ancora pazza - youwantknowme : @lovelysmeplass a quanti esami ti sei iscritta ancora pazza - abcdeced : Poi boh l'unica cosa che gli interessa sapere è 'quanti esami ti mancano, quanti esami hai dato?' per farsi il cont… -

... fino alle convulsioni e al coma - dichiara Fianchi -lavorano in pronto soccorso o in ... dovrebbero conoscere la patologia così da farsi venire il sospetto e quindi suggerire glidi ...... fino alle convulsioni e al coma - dichiara Fianchi -lavorano in pronto soccorso o in ... dovrebbero conoscere la patologia così da farsi venire il sospetto e quindi suggerire glidi ...F1 2022 è qui e Digital Foundry ha analizzato il gioco su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Come sempre il sito web prende in esame diversi aspetti del gioco, soprattutto per quanto riguarda fluidi ...La relazione dell’assessore Valeriani ha suscitato un ampio dibattito in Aula, che proseguirà domani a partire dalle ore 11. Si va verso ente autonomo ...