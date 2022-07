Oroscopo Branko di Mercoledì 6 Luglio 2022 | Toro determinato

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’diper oggi,Ariete Giornata segnata da qualche difficoltà di troppo sotto ogni punto di vista. Marte lascia il segno e le conseguenze si sentiranno tutte.Marte non è più in opposizione e vi renderà determinati e precisi. Avrete modo di superare senza troppi intoppi tutte le difficoltà del quotidiano. Gemelli Venere vi asseconda e vi protegge. Potete trovare l’anima gemella o quanto meno capire da che parte state andando. Cancro Il supporto delle stelle è massimo e vi permetterà di ottenere grandi cose. Approfittate per concludere affari e trattative importanti. Leone Potete sfruttare questa splendida e lucente Luna per staccare dalla solita routine e dagli impegni di lavoro per dedicare del tempo al partner o alla ...

6 luglio LEONE Oggi è un giorno per concentrarsi sui tuoi obiettivi e desideri di lasciarti alle spalle argomenti che non ti interessano o che non sono ...Ariete non essere troppo veloce nell'esprimerti. Toro la cosa più importante è l'ingresso di Marte nel tuo segno. Gemelli per l'oggi se non sei in vacanza, cerca di fare il ...