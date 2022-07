Ftse Mib in positivo, focus sulle minute (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo il selloff di ieri, chiusura positiva per il listino di Piazza Affari. In attesa della pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve (anche nel meeting di luglio dovremmo assistere ad una stretta da 75 punti base), il Ftse Mib ha terminato la giornata a 20.920,99 punti, +1,04% rispetto al dato precedente. Sul paniere principale spicca il balzo di Saipem, titolo migliore con un +7,91% (ieri era l’ultimo giorno di quotazione dei diritti nell’ambito dell’aumento di capitale), il +4,84% di Stmicroelectronics ed il +4,47% di Nexi. Giornata positiva anche per Telecom Italia (+1,6%) nel giorno del Consiglio di amministrazione chiamato ad approvare i conti e la strategia complessiva del gruppo. Il comparto bancario si è mosso in ordine sparso con il +0,41% di Intesa Sanpaolo, la sostanziale parità di UniCredit (+0,07%) ed il rosso ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo il selloff di ieri, chiusura positiva per il listino di Piazza Affari. In attesa della pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve (anche nel meeting di luglio dovremmo assistere ad una stretta da 75 punti base), ilMib ha terminato la giornata a 20.920,99 punti, +1,04% rispetto al dato precedente. Sul paniere principale spicca il balzo di Saipem, titolo migliore con un +7,91% (ieri era l’ultimo giorno di quotazione dei diritti nell’ambito dell’aumento di capitale), il +4,84% di Stmicroelectronics ed il +4,47% di Nexi. Giornata positiva anche per Telecom Italia (+1,6%) nel giorno del Consiglio di amministrazione chiamato ad approvare i conti e la strategia complessiva del gruppo. Il comparto bancario si è mosso in ordine sparso con il +0,41% di Intesa Sanpaolo, la sostanziale parità di UniCredit (+0,07%) ed il rosso ...

