SELVAGGIA LUCARELLI RIMANE A BALLANDO MILLY CARLUCCI | “È LA MIGLIORE DELLE GIURIE”

MILLY CARLUCCI conferma la giuria di BALLANDO con le Stelle. "Trovatemi in giro una giuria così presente, anche odiata talvolta, ma di grande personalità e autorevolezza", disse qualche tempo fa sul quintetto formato dalla presidente Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e SELVAGGIA LUCARELLI. A proposito di quest'ultima, una risposta sui social aveva innescato un piccolo giallo televisivo d'estate. SELVAGGIA RIMANE o lascia BALLANDO? Chi al suo posto? Ci pensa MILLY CARLUCCI a far felici i tanti estimatori della giuria dello show di Rai1 e a far brontolare gli immancabili critici: la giuria di BALLANDO con le Stelle RIMANE così com'è.

