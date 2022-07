Milan, Origi a parte: non sarà a disposizione per le prime amichevoli (Di martedì 5 luglio 2022) Divock Origi, attaccante del Milan, è sbarcato a Milanello con un giorno di ritardo. Ma servirà un po' di pazienza per vederlo in campo Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 luglio 2022) Divock, attaccante del, è sbarcato aello con un giorno di ritardo. Ma servirà un po' di pazienza per vederlo in campo

Pubblicità

AntoVitiello : Raduno #Milan: #Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Ste… - marcoconterio : ?? ??? Divock Origi è ufficialmente del #Milan. Depositato in Lega Calcio il contratto del ???? che si è svincolato dal… - AntoVitiello : ?? L'arrivo di ???? Divock #Origi, nuovo attaccante del #Milan ??? @MilanNewsit - FanaticMilan : RT @AntoVitiello: Depositato oggi in Lega Serie A il contratto di #Origi. Il belga è ufficialmente del #Milan - ArmandaGelsomin : RT @theMilanZone_: ?? #Ziyech #DeKetelaere ( #Dybala) #Leao #Giroud ( #Origi) Il #Milan dopo l’affare Botman sfumato all’ulti… -