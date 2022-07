Manageritalia con Ciset progetto formativo per settore turistico (Di martedì 5 luglio 2022) Venezia, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Mentre i giovani dei corsi tecnici e professionali sono alle prese con gli esami di maturità (sono 4.142 i maturandi del turismo su 21.463 iscritti negli istituti tecnici per il turismo e negli istituti professionali alberghieri del Veneto) e per le imprese di tutta la filiera turistica continuano le difficoltà nella ricerca di personale, Manageritalia Veneto e Ciset stanno analizzando i dati per comprendere evoluzione e necessità del sistema formativo. Manageritalia e Ciset, in partnership con le associazioni delle imprese, hanno infatti dato vita ad un progetto quadriennale che – per analizzare il futuro dei turismi veneti – ha posto al centro il tema sempre più cruciale dei giovani e ha coinvolto anche il sistema formativo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Venezia, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Mentre i giovani dei corsi tecnici e professionali sono alle prese con gli esami di maturità (sono 4.142 i maturandi del turismo su 21.463 iscritti negli istituti tecnici per il turismo e negli istituti professionali alberghieri del Veneto) e per le imprese di tutta la filiera turistica continuano le difficoltà nella ricerca di personale,Veneto estanno analizzando i dati per comprendere evoluzione e necessità del sistema, in partnership con le associazioni delle imprese, hanno infatti dato vita ad unquadriennale che – per analizzare il futuro dei turismi veneti – ha posto al centro il tema sempre più cruciale dei giovani e ha coinvolto anche il sistema. ...

