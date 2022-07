Di Donna, l'ex socio di Conte: "Mi piace Draghi. Giuseppe e l'inchiesta? Parlerò..." (Di martedì 5 luglio 2022) “A me Draghi piace, e deve andare avanti. E’ il migliore dei governi possibili”. Ma il suo ex socio e amico Giuseppe Conte non la pensa così: ha provato a convincerlo? Risatina. “N... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 luglio 2022) “A me, e deve andare avanti. E’ il migliore dei governi possibili”. Ma il suo exe amiconon la pensa così: ha provato a convincerlo? Risatina. “N...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

melinoae : @aftaerglows @stvdiojibvri -interpretazione. creare, a partire dal biologico, un socio-culturale che sia DELLA DONN… - me_deae : @casanovaxxxxx La verità é che sbattere in faccia la realtà alla gente e dire che la donna ha un potere immenso che… - censore_ : RT @censore_: La caduta di #verona. Tre coglioni in cerca d'autore. @GiorgiaMeloni doveva premere su #sboarina,suo candidato,e dirgli di sm… - sictwit : RT @gombacci: @EnricoLetta Attacco turco è anche attacco ad un sistema socio poltico che vede come pilastri l’uguaglianza tra uomo e donna,… - ConcitaBorrelli : Se l’avesse detto la Meloni, il rogo già ardeva, il popolo degli ipocriti accalcato intorno! In embrione c’è un’ide… -